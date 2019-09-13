«Буханка» перевернулась после столкновения с «Ладой» в Ростовской области: двое пострадали



Два человека пострадали в результате столкновения грузо-пассажирского УАЗа и «Лады Приоры» в Ростовской области. ДТП произошло утром 17 сентября в Морозовском районе.



По предварительной информации, на 18-м километре трассы Морозовск - Цимлянск водитель «Лады Приоры» не справился с управлением и выскочил на обочину. Там легковушка врезалась в «буханку». От удара УАЗ перевернулся в кювет.

- Водители обоих транспортных средств от госпитализации отказались, двое пассажиров «Лады» госпитализированы, - рассказали в Ростовской областной поисково-спасательной службе.



Для ликвидации последствий аварии привлекались спасатели Морозовского поисково-спасательного отряда. В настоящее время все обстоятельства ДТП устанавливаются.



