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«Буханка» перевернулась после столкновения с «Ладой» в Ростовской области: двое пострадали

«Буханка» перевернулась после столкновения с «Ладой» в Ростовской области: двое пострадали
Два человека пострадали в результате столкновения грузо-пассажирского УАЗа и «Лады Приоры» в Ростовской области. ДТП произошло утром 17 сентября в Морозовском районе.

По предварительной информации, на 18-м километре трассы Морозовск - Цимлянск водитель «Лады Приоры» не справился с управлением и выскочил на обочину. Там легковушка врезалась в «буханку». От удара УАЗ перевернулся в кювет.
- Водители обоих транспортных средств от госпитализации отказались, двое пассажиров «Лады» госпитализированы, - рассказали в Ростовской областной поисково-спасательной службе.

Для ликвидации последствий аварии привлекались спасатели Морозовского поисково-спасательного отряда. В настоящее время все обстоятельства ДТП устанавливаются.

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