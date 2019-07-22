Двое пострадали при столкновении грузовиков в Ростовской области



В Каменском районе Ростовской области два человека получили травмы в результате ДТП. Около 6 часов 24 июля на трассе М-4 «Дон» столкнулись два грузовика.



На 919-м километре автодороги 60-летний водитель «ДАФ». На высокой скорости он врезался в «КамАЗ» под управлением 41-летнего мужчины. Удар оказался таким сильным, что оба большегруза превратились в груду металла. Они вылетели на обочину, а содержимое кузовов рассыпалось по проезжей части.



На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и медики. В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области сообщили, что травмы получили оба водителя. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу.



В районе ДТП образовалась большая пробка. Рабочие с помощью спецтехники убирают с дороги части автомобилей. По факту аварии проводится проверка.