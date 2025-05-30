В центре Ростова произошла потасовка между группой молодых людей

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Вечером 30 мая в парке имени М. Горького в Ростове, произошла потасовка с участием группы молодых людей.В социальных сетях появилось видео инцидента, на котором видно, как пятеро молодых людей выясняют отношения. Конфликт между ними перерос в рукоприкладство, в результате чего один из участников оказался на земле. Самым жестоким моментом стало нанесение удара ногой в область лица девушке от еще одного парня.-Проводится проверка, направленная на установление причастных к инциденту лиц и обстоятельств произошедшего, -сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.