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В школах Ростовской области прокатилась очередная волна эвакуаций из-за «минирований»

В школах Ростовской области прокатилась очередная волна эвакуаций из-за «минирований»

Школы в Ростовской области снова эвакуируют из-за поступающих сообщений о «минировании». Первые анонимные звонки и электронные письма с угрозами руководство образовательных учреждений стало получать еще 15 февраля. Атаки продолжились и утром следующего дня.

В Каменске-Шахтинском и Таганроге прошла эвакуация всех школ. В Азове анонимки получили лицей и школы № 9, 13, 14. В Волгодонске – № 1, 11, 5, 24, 7, школа-интернат «Восхождение» и филиал лицея «Политэк». В Гуково – № 24 и 10. В Шахтах – № 2, 9, 14, 16, 11, 15, 6, 3, 8, 35, 12 и 20. Пришло сообщение с угрозами и в школы Донецка, но там занятия продолжились в обычном режиме.

Многие уже попросту не реагируют на сообщения, поскольку слишком частые волны, к счастью, не представляют опасности. Создается впечатление, что неизвестные пытаются регулярно срывать занятия. Какую цель преследуют злоумышленники, непонятно.

Ранее кто-то «заминировал» десятки школ в Ростове и Шахтах. Кинологи с собаками проверили здания, однако взрывоопасных предметов не нашли.
Фото: Эвакуация школ в Волгодонске / donday.ru
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