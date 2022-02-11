В две школы Ростова поступили сообщения о минировании
В две школы Кировского района Ростова поступили сообщения о минировании. Об этом стало известно утром 15 февраля.
Как сообщает donday.ru, анонимные письма с угрозами пришли на электронную почту в школу № 4 в Крепостном переулке, 139 и школу № 49 на улице Горького, 108. Неизвестный отправил сообщения около шести утра с разницей буквально в пару минут. Руководство сразу сообщило об очередных угрозах правоохранителям. Сейчас кинологи со служебными собаками проверяют, есть ли в зданиях взрывоопасные предметы.
Напомним, что практически весь январь школы донской столицы и области забрасывали такими сообщениями. К счастью, ни одно из сообщений не подтвердилось. Подобные «выходки» подпадают под статью «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Если личность злоумышленника удастся установить, ему грозят до пятисот тысяч рублей штрафа либо принудительные работы на срок до трех лет.