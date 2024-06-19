В Шахтах спасли утопающую в пруду женщину

Фото: DonDay-Шахты

В Шахтах Ростовской области местная 40-летняя жительница едва не утонула в пруду РККА. Инцидент произошел 18 июня.Власти в этот день установили запрет на купание. Результат пробы воды оказался неудовлетворительным. На территории водоема тут же появились черный флаг и предупредительные таблички.Однако местные все равно продолжили купаться в водоеме. Жительница Шахт сидела на берегу со знакомыми и выпивала. В какой-то момент она отправилась поплавать. Через некоторое время ее друзья на берегу услышали крики о помощи. Женщина начала тонуть. К счастью, спасатели быстро вытащили ее на берег. От последующей медицинской помощи жительница отказалась.