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В Шахтах спасли утопающую в пруду женщину

В Шахтах спасли утопающую в пруду женщину
В Шахтах Ростовской области местная 40-летняя жительница едва не утонула в пруду РККА. Инцидент произошел 18 июня.

Власти в этот день установили запрет на купание. Результат пробы воды оказался неудовлетворительным. На территории водоема тут же появились черный флаг и предупредительные таблички.

Однако местные все равно продолжили купаться в водоеме. Жительница Шахт сидела на берегу со знакомыми и выпивала. В какой-то момент она отправилась поплавать. Через некоторое время ее друзья на берегу услышали крики о помощи. Женщина начала тонуть. К счастью, спасатели быстро вытащили ее на берег. От последующей медицинской помощи жительница отказалась.
Фото: DonDay-Шахты
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