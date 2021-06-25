Жительница Ростовской области едва не утонула, купаясь в водоеме

В Ростовской области девушка едва не утонула в водоеме. Происшествие случилось днем 25 июня в станице Багаевской.По данным Ростовской областной службы спасения на воде, 22-летняя девушка приехала в Багаевку из Матвеево-Курганского района. Она полезла купаться в не предназначенном для этого месте и стала тонуть.К счастью, спасатели знают, что это место облюбовали отдыхающие, поэтому часто его патрулируют. Они взяли ее на борт катера и доставили на берег. Помощь медиков ей не понадобилась.