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В Ростовской области женщина утонула в пруду

В Ростовской области женщина утонула в пруду
В Новочеркасске Ростовской области женщина утонула в пруду. Происшествие произошло в поселке РККА вечером 15 августа. Об этом сообщает DonDay Шахты.

По данным издания, спасатели женщина, как и все отдыхающие, купалась в водоеме. В какой-то момент люди услышали крики о помощи. Спасатели отправились за утопающей. Однако когда сотрудники вытащили пострадавшую, она уже не дышала. Около получаса они пытались привести ее в чувства, но их усилия оказались напрасными. Прибывшие на место медики констатировали смерть женщины.

На вид погибшей около 40 лет. Пока ее личность не установлена.

– По факту происшествия проводится проверка, – прокомментировали в службе ГО ЧС города Шахты.

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