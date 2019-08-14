В Ростовской области женщина утонула в пруду



В Новочеркасске Ростовской области женщина утонула в пруду. Происшествие произошло в поселке РККА вечером 15 августа. Об этом сообщает DonDay Шахты.



По данным издания, спасатели женщина, как и все отдыхающие, купалась в водоеме. В какой-то момент люди услышали крики о помощи. Спасатели отправились за утопающей. Однако когда сотрудники вытащили пострадавшую, она уже не дышала. Около получаса они пытались привести ее в чувства, но их усилия оказались напрасными. Прибывшие на место медики констатировали смерть женщины.



На вид погибшей около 40 лет. Пока ее личность не установлена.



– По факту происшествия проводится проверка, – прокомментировали в службе ГО ЧС города Шахты.