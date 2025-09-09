Пилот погиб при крушении самолета в Ростовской области
В Ростовской области разбился самолет. Утром 9 сентября над хутором Морозов потерпел крушение самолёт Ан-2, проводивший сельскохозяйственные работы.
По предварительным данным, пилот погиб, сообщили в Главном управлении МЧС по Ростовской области. На месте происшествия работают спасатели.
Ан-2, известный как «кукурузник», был разработан в середине XX века в Советском Союзе. Этот самолёт стал одним из самых массовых в мире благодаря своей универсальности.
Ан-2 предназначен для перевозки пассажиров, грузов, а также выполнения сельскохозяйственных задач. Его конструкция позволяет эксплуатировать машину в различных климатических условиях и в труднодоступных регионах.