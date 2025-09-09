На Дону могут ввести сокращенный рабочий день в пятницу

Фото: сгенерировано нейросетью

В Ростовской области предложили сократить рабочий день в пятницу на несколько часов. Такое предложение в Госдуме выдвинул депутат Ярослав Нилов.Нилов предложил на законодательном уровне сделать пятничный рабочий день короче для всей России. Однако обязательную норму труда в 40 часов он предложил оставить без изменений.По словам депутата, есть несколько вариантов: можно продлить рабочее время с понедельника по четверг или сократить обеденный перерыв. Депутат считает, что сокращение пятницы поможет сотрудникам меньше уставать.Отметим, что в 28% российских компаниях рабочий день по пятницам сокращен. В 26% из них сотрудников отпускают на один час раньше, в 2% фирм заканчивают работать после обеда.