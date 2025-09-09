Новости
Водитель легковушки пострадал в ДТП под Новочеркасском

Водитель легковушки пострадал в ДТП под Новочеркасском. Происшествие случилось 8 сентября на трассе М-4 «Дон».

Предположительно, легковой автомобиль «Нексия» ехал в районе аэропорта Платов около 20:00. Водитель увеличил скорость и не успел вовремя затормозить перед грузовиком. В результате автомобиль налетел на фуру «Ивеко».

По кадрам с места аварии видно, что передняя часть машины застряла под кузовом фуры. Также повредилось лобовое стекло — его выдавило в салон.

- В результате ДТП 21-летний водитель легкового автомобиля получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в реанимационное отделение, - уточнили в МБУ АР «УПЧС».
Фото: МБУ АР «УПЧС»
