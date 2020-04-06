Пожар по высокому рангу в Ростове-на-Дону тушат 63 спасателя
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В Ростове-на-Дону спасатели тушат крупный пожар. Сухая растительность и постройка горят на улице Домовитой на территории ДНТ «Исток». Сообщение о ЧП поступило 8 апреля около 12:30.
Так как район, где полыхает огонь, оказался безводным, пожару был присвоен ранг № 2.
- На месте работают 63 спасатели и 18 единиц техники, из них от МЧС — 45 человек и 13 единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Спустя примерно полчаса огонь перекинулся на жилой дом. Сохраняется угроза жилым постройкам. Обстановка уточняется.