В Ростове 28-летняя девушка попала под колеса иномарки



В донской столице водитель на иномарке сбил 28-летнюю девушку. Авария случилась на проспекте Буденновском 14 декабря.



По предварительным данным, 21-летний парень на автомобиле «Шкода Фабия» поворачивал на светофоре. В это время девушка-пешеход переходила дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал. Шофер не успел притормозить и сбил ее.



- В результате аварии 28-летняя девушка получила травмы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Она доставлена в больницу.