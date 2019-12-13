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В Ростове 28-летняя девушка попала под колеса иномарки

В Ростове 28-летняя девушка попала под колеса иномарки
В донской столице водитель на иномарке сбил 28-летнюю девушку. Авария случилась на проспекте Буденновском 14 декабря.

По предварительным данным, 21-летний парень на автомобиле «Шкода Фабия» поворачивал на светофоре. В это время девушка-пешеход переходила дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал. Шофер не успел притормозить и сбил ее.

- В результате аварии 28-летняя девушка получила травмы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Она доставлена в больницу.

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