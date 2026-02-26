Новости
В сети появились кадры жесткого ДТП с питбайком под Ростовом

В сети появились кадры жесткого ДТП с питбайком под Ростовом

В сети появились кадры жесткого ДТП с питбайком под Ростовом-на-Дону. Кадрами аварии в Аксайском районе поделились в Госавтоинспекци Ростовской области.

Авария с участием питбайка и автомобиля произошла 25 февраля на дороге, соединяющей трассу М-4 с зоной отдыха донской столицы.

Предварительная информация свидетельствует о том, что водитель питбайка, направлявшийся в сторону Аксая, потерял контроль над транспортным средством. В результате он оказался на полосе, предназначенной для встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Атлант Соллерс". За рулем легкового автомобиля находился 24-летний водитель.

Пострадавший водитель питбайка был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.
Фото: Госавтоинспекция РО
