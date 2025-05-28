Трое юношей пострадали в аварии под Миллерово

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В Ростовской области зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и питбайка, в результате которого травмы получили трое подростков. Инцидент произошел 27 мая в окрестностях города Миллерово.Согласно предварительной информации, около 19:40 на автодороге, соединяющей Миллерово и Вешенскую, 16-летний водитель, управлявший автомобилем "Лада Ларгус", не соблюдал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди 15-летнего мотоциклиста. Это привело к столкновению легкового автомобиля с питбайком.По информации, предоставленной областной Госавтоинспекцией, в результате аварии пострадали водитель "Лады", его 17-летний попутчик и 15-летний водитель питбайка. Все трое получили различные травмы и были госпитализированы для оказания медицинской помощи.