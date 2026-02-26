Новости
Над акваторией Азовского моря минувшей ночью отразили атаку одного дрона

Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили атаки 17 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над различными регионами страны. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Согласно информации оборонного ведомства, один беспилотник был уничтожен над акваторией Азовского моря. Силы ПВО работали в период с 23:00 до 7:00.

Отмечается, что угроза применения БПЛА на территории Ростовской области была снята около 6:30.
