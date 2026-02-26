Хозяйственная постройка загорелась в Первомайском районе Ростова-на-Дону

Фото: Соцсети

В Первомайском районе Ростова-на-Дону произошел пожар. Как сообщают очевидцы, опубликовавшие кадры происшествия в социальных сетях, около 20:00 25 февраля на улице Долгой, 135 загорелась хозяйственная постройка.Огонь разгорелся быстро, и вскоре над районом поднялся огромный столб дыма, а зарево пожара было видно на несколько километров.По информации ГУ МЧС России по Ростовской области, возгорание произошло на площади 15 квадратных метров. На тушение пожара были направлены силы 14 человек личного состава и пяти единиц техники.К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.