ХК «Ростов» обыграл «Тамбов» на выездном матче со счетом 1:0

Хоккейный клуб «Ростов» одержал важную победу в выездном матче против команды «Тамбов», обыграв хозяев со счетом 1:0. Поединок, состоявшийся на арене «Кристалл» в Тамбове, запомнился напряженной борьбой и уверенной игрой ростовской команды.Единственную и, как оказалось, победную шайбу в матче забросил Евгений Каменский на 17-й минуте игры. Его точный бросок вывел «кондоров», как неофициально называют игроков ХК «Ростов», вперед. Этот минимальный перевес команда смогла сохранить до конца встречи, несмотря на сложные моменты, включая игру в меньшинстве 3 на 5 во втором периоде.Третий период принес свои драматические моменты. Незадолго до конца игры, когда хозяева активно претендовали на большинство после эпизода с участием Егора Корбита и Эмиля Пьянова, судьи после видеопросмотра не стали налагать дополнительные штрафы. Тренерский штаб «волков» (прозвище команды «Тамбов») предпринял последнюю попытку переломить ход игры, взяв тайм-аут за полторы минуты до финальной сирены для организации финального штурма. Однако, несмотря на активные действия у ворот «кондоров», вратарь ХК «Ростов» Максим Пузяков продемонстрировал выдающуюся игру, отразив все 43 броска по своим воротам и обеспечив своей команде заслуженную победу.Главный тренер ХК «Ростов» Григорий Пантелеев высоко оценил игру своей команды.- Хорошая такая, плотная, равная борьба была. Команде соперника спасибо за игру. Удалось нам забить гол. Старались играть правильно в обороне. В принципе, с задачей справились. Мало что дали создать соперникам в атаке. Плюс вратарь здорово сыграл сегодня, так что всех болельщиков с победой, – прокомментировал Пантелеев.Эта победа является важным событием для «красно-белых», которые вступают в заключительную домашнюю серию сезона. С 28 февраля по 6 марта команда проведет серию игр против «Динамо-Алтая», «Металлурга», «Сокола» и «Норильска». Болельщики надеются, что успех в Тамбове станет хорошим стартом для этих решающих матчей.