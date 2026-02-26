Новости
В Ростове-на-Дону на Западном сгорел частный дом

На Западном в Ростове-на-Дону огонь уничтожил частный дом. Очевидцы поделились в соцсетях кадрами пожара, охватившего частный дом на улице 1-й Баррикадной, 20а.

Инцидент произошел вечером 25 февраля. Примерно в 21:00 жители близлежащих домов услышали характерный треск и почувствовали запах дыма. Выглянув на улицу, они обнаружили, что горит дом соседей.

Огонь, распространившийся на 10 квадратных метров, удалось потушить почти через час. К счастью, обошлось без пострадавших. Эксперты устанавливают обстоятельства, приведшие к возгоранию.
Фото: Соцсети
