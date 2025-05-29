В Ростовской области в ДТП с двумя авто пострадал водитель питбайка
В городе Красный Сулин Ростовской области произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием водителя питбайка. Инцидент случился 28 мая на улице Фурманова.
По предварительной информации, водитель автомобиля «Рено Дастер» не уступил дорогу двухколёсному транспортному средству. После столкновения между питбайком и кроссовером двухколесный транспорт отбросило на «Черри А15».
Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, в результате аварии 51-летний водитель питбайка получил травмы и был доставлен в больницу.