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В Ростовской области в ДТП с двумя авто пострадал водитель питбайка

В Ростовской области в ДТП с двумя авто пострадал водитель питбайка
В городе Красный Сулин Ростовской области произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием водителя питбайка. Инцидент случился 28 мая на улице Фурманова.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Рено Дастер» не уступил дорогу двухколёсному транспортному средству. После столкновения между питбайком и кроссовером двухколесный транспорт отбросило на «Черри А15».

Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, в результате аварии 51-летний водитель питбайка получил травмы и был доставлен в больницу.
Фото: Госавтоинспекция РО
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