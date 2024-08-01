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В селе Ростовской области горел недостроенный магазин

В селе Ростовской области горел недостроенный магазин
В Ростовской области случился пожар в недостроенном магазине. Пламя охватило здание в селе Бессергеновка Неклиновского района ночью 1 августа.

Местные жители услышали звуки взрыва около 02:30. Как выяснилось позже, «стреляла» горящая крыша здания на улице Строительной, 2Б. Очевидцы вызвали на место спасателей.

— Направили 16 человек на четырех автоцистернах, — сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

К приезду пожарных полыхало около 50 квадратных метров кровли. Чтобы полностью потушить огонь, потребовалось чуть больше часа. К счастью, в ЧП никто не пострадал.
Фото: DonDay.
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