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В селе Ростовской области сгорела почта

В селе Ростовской области сгорела почта
В Красносулинском районе Ростовской области сгорело почтовое отделение. Пожар произошел в селе Прохоровка 11 октября.

Здание на улице Центральной загорелось около 16:30. Пламя быстро распространилось по помещению, уничтожая на своем пути оборудование, посылки и письма. На место направили семь спасателей на двух спецмашинах.

К приезду пожарных площадь возгорания составила около 70 квадратных метров. Спустя полчаса огнеборцы полностью потушили пламя. К счастью, во время ЧП никто не пострадал.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, специалисты выясняют причины возгорания и размер ущерба. Пожар не повлияет на пенсии и соцвыплаты - их почтальоны принесут клиентам на дом по графику. Вскоре в селе откроют временное почтовое отделение - его адрес станет известен позже.

Фото: news.1777.ru.
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