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В Новочеркасске сгорел магазин

В Новочеркасске сгорел магазин
В Новочеркасске произошел пожар в торговом помещении. ЧП случилось около 21 часа 2 июля.

Загорелся магазин, расположенный на проспекте Платовском. Пламя быстро распространялось по стенам, товару и оборудованию. Вскоре черный едкий дым заполнил близлежащие улицы. Очевидцы вызвали пожарных. Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, на место направили 15 спасателей на четырех машинах.

Когда огнеборцы прибыли, пламя охватило порядка 15 квадратных метров. Спустя час специалисты полностью ликвидировали пожар. По предварительной информации, причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки. К счастью, никто не пострадал.

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