В селе Ростовской области произошел крупный пожар
В Ростовской области на большой площади сгорело сено. Крупный пожар произошел в селе Первомайском Ремонтненского района 5 октября.
Сено на улице Богданова загорелось около 13 часов. Пламя быстро распространялось и вскоре охватило десятки квадратных метров. Очевидцы сразу же вызвали спасателей. На место направили пять человек на двух пожарных машинах.
К приезду специалистов полыхало более 60 квадратных метров сена. Огнеборцы смогли потушить пожар через час. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, ЧП обошлось без пострадавших.