В селе Ростовской области произошел крупный пожар

В Ростовской области на большой площади сгорело сено. Крупный пожар произошел в селе Первомайском Ремонтненского района 5 октября.Сено на улице Богданова загорелось около 13 часов. Пламя быстро распространялось и вскоре охватило десятки квадратных метров. Очевидцы сразу же вызвали спасателей. На место направили пять человек на двух пожарных машинах.К приезду специалистов полыхало более 60 квадратных метров сена. Огнеборцы смогли потушить пожар через час. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, ЧП обошлось без пострадавших.