Крупный ландшафтный пожар тушат в селе под Ростовом

Фото: соцсети

В Ростовской области бушует крупный пожар, охвативший обширные заросли тростника. Очевидцы трагического инцидента поделились в социальных сетях видеоматериалами, демонстрирующими разрушительную силу природного бедствия.Сегодня утром, 14 сентября, в окрестностях Кулешовки, расположенной в Азовском районе, загорелся камыш. Плотный столб черного дыма и отсветы пламени видны из многих населенных пунктов района, а также из Ростова. К моменту прибытия спасателей пожар разросся на площадь более 1500 квадратных метров. Местные жители переживают, что огонь близко подошел к жилым домам.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области, на ликвидации возгорания работают 16 пожарных, располагающих четырьмя пожарными машинами.