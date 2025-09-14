Новости
Крупный ландшафтный пожар тушат в селе под Ростовом

В Ростовской области бушует крупный пожар, охвативший обширные заросли тростника. Очевидцы трагического инцидента поделились в социальных сетях видеоматериалами, демонстрирующими разрушительную силу природного бедствия.

Сегодня утром, 14 сентября, в окрестностях Кулешовки, расположенной в Азовском районе, загорелся камыш. Плотный столб черного дыма и отсветы пламени видны из многих населенных пунктов района, а также из Ростова. К моменту прибытия спасателей пожар разросся на площадь более 1500 квадратных метров. Местные жители переживают, что огонь близко подошел к жилым домам.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области, на ликвидации возгорания работают 16 пожарных, располагающих четырьмя пожарными машинами.
