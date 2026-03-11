Фото: Антонина Пшеничная

В Ростовской области зафиксировали тление отходов на трех мусорных полигонов. Самый крупный оказался в Зернограде, там задымление с очагом возгорания площадью 700 квадратных метров. Об этом сообщила министр ЖКХ Антонина Пшеничная.Напомним, что 11 марта жители Шахт сообщили о клубах дыма в черте города. Люди испугались, что это мог стать крупный пожар. Оказалось, причиной задымления стал тлеющий мусор на полигоне в поселке Красина. В ГУ МЧС информацию об этом подтвердили. Площадь составила 500 квадратных метров.Еще один тлеющий полигон зафиксировали в Каменске-Шахтинском. Как отметила Антонина Пшеничная, ситуация находится под контролем. Экстренные службы работают на местах ЧП.