На Дону иномарка проехала на красный сигнал светофора и сбила 15-летнего ребенка

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В Ростовской области под колеса автомобиля попал пятнадцатилетний пешеход. Водитель иномарки проехал на красный сигнал светофора и на полном ходу сбил ребенка.Согласно предварительным данным, инцидент произошел в Новочеркасске 18 апреля примерно в 13:35 у дома № 31 по улице Московской. Шестидесятисемилетний водитель автомобиля марки «ХАВАЛ М6» ехал по улице Московской со стороны улицы Просвещения в сторону Красноармейской. Приблизившись к перекрестку, он не обратил внимания на красный сигнал светофора и продолжил движение. В этот момент пятнадцатилетний юноша пересекал дорогу по пешеходному переходу, двигаясь на разрешающий зеленый свет.Автомобилист не увидел подростка, и столкновения избежать не удалось. Транспортное средство совершило наезд на несовершеннолетнего, двигаясь на определенной скорости.По информации, предоставленной в региональном управлении ГИБДД, пострадавшему ребенку была оперативно оказана медицинская помощь в ближайшей больнице.