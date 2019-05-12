В Ростовской области женщина убила напавшего на неё экс-супруга: суд признал ее вину



В Ростовской области признали вину женщины, зарезавшей напавшего на неё мужчину. Соответствующая информация появилась на сайте Зерноградского районного суда.



Сообщается, что 21 июля 2018 года Елизавета У. пошла в гости к сестре в Кривянской станице Кагальницкого района. По дороге она купила в магазине полтора литра пива и пол-литра водки.



Вскоре к женщинам присоединился муж сестры, а также бывший супруг Елизаветы, Александр, который состоял с ними в дружеских отношениях. Мужчины стали пить водку, а дамы — пиво.



Через какое-то время Елизавета позвонила своему нынешнему сожителю и попросила забрать ее. Когда он зашёл за ней, она сказала: «Приехал мой муж». Эта фраза вывела из себя её экс-супруга. Он принялся оскорблять женщину, а затем схватил ее за одежду и швырнул на пол. Потом повторил это несколько раз. Она больно ударилась о пол и дверные косяки. В какой-то миг Александр задел обеденный стол, и с него упал кухонный нож. Тогда Елизавета схватила его и ударила нападавшего в левую часть шеи и в грудь чуть ниже сердца.



Увидев, что натворила, она стала громко кричать. Сожитель забрал у неё нож, а затем вызвал «скорую». Потом они пытались самостоятельно остановить кровь с помощью лоскутов одежды. К несчастью, когда медики приехали на место, им оставалось только констатировать смерть Александра.



Во время судебного разбирательства Елизавета полностью признала свою вину. Во время вынесения приговора были учтены смягчающие обстоятельства: она защищалась от нападения мужчины, а после случившегося пришла в полицию с повинной, к тому же у женщины есть малолетний сын, проживающий в Израиле.



В суде Елизавету У. признали виновной и приговорили к восьми годам колонии общего режима.