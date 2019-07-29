В Ростовской области признали вину мужчины, избившего и зарезавшего возлюбленную



Суд признал вину мужчины, убившего ножом свою знакомую в Ростовской области. Согласно информации Красносулинского районного суда, он обвиняется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».



Инцидент произошёл в Красносулинском районе 3 апреля 2019 года. Вечером подсудимый и две его приятельницы пили водку. Затем одна из женщин уехала. Мужчина решил остаться на ночь у своей знакомой, с которой он состоял в близких отношениях.



Как позже он сам рассказал, в какой-то момент разговора он вспомнил, что пару месяцев назад позвонил женщине, и трубку взял незнакомый мужчина и представился её мужем. Воспоминание об этом случае вывело подсудимого из себя, и он стал ругать, а затем и бить собеседницу. Он нанёс ей множество ударов по голове и телу. Женщина вырвалась и побежала на балкон, но он догнал её. Удерживая рукой за шею, он взял нож и ударил им подругу в спину не менее четырёх раз. Когда пострадавшая стала падать, она была ещё в сознании. Поняв, что натворил, злоумышленник позвонил в «скорую», а также вызвал полицию.



Женщину госпитализировали в центральную городскую больницу. В тот же день она умерла в медучреждении. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».



- Он признан виновным и приговорён к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, - прокомментировали в Красносулинском районном суде.