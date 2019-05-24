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В Ростовской области суд признал вину мужчины, который избил сожительницу и бросил её умирать

В Ростовской области суд признал вину мужчины, который избил сожительницу и бросил её умирать
Суд Волгодонского района Ростовской области признал вину мужчины, избившего сожительницу и бросившего её умирать. Сейчас он заключён под стражу.

Выяснилось, что мужчина и женщина проживали вместе в его квартире. У них 27 ноября 2018 года появилось желание выпить. Через какое-то время фигурант стал обвинять сожительницу в измене. Войдя в раж, он стал колотить её руками и ногами прямо на улице. Потом они переместились в квартиру, где побои продолжились.

В результате женщина получила перелом ребра, ушиб височной доли, закрытую черепно-мозговую травму, множество подтёков и ссадин, а также ушибленные раны и гематомы.

Завершив своё гнусное дело, мужчина оставил её лежать на полу. Вскоре к ним заглянул сосед. Он услышал из комнаты хрипы и стоны. Заглянув, увидел потерпевшую, которая лежала в луже крови. Он сказал хозяину жилья позвонить в скорую помощь, и сразу ушёл.

Мужчина переложил её на кровать и укрыл одеялом, но медиков вызывать не стал. Зайдя наутро в спальню, он увидел, что женщина скончалась. Он позвал соседку, и та сказала срочно вызывать полицию. Однако мужчина испугался, и они вдвоём отправились в магазин. Там их и задержали правоохранители.

- Фигуранта признали виновным по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека, - добавили в суде. – Ему назначили наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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