В Ростовской области задержали 22-летнего парня по подозрению в грабеже



В Волгодонске Ростовской области задержали 22-летнего парня по подозрению в грабеже. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».



Известно, что заявление в полицию поступило от местной жительницы. Она рассказала, что неизвестный грабитель посреди улицы вырвал у нее из рук сумку и убежал. По словам женщины, в сумке были документы и деньги.



Ориентировки с приметами подозреваемого получили сотрудники патрульно-постовой службы. Позже во время несения службы они заметили на улице человека, который внешне подходил под описание. Они задержали молодого человека доставили в отделение.



Полицейские выяснили, что задержанным был 22-летний житель Ремонтненского района. У него обнаружили украденные вещи. Все имущество передали законной владелице.



В настоящее время в отношении подозреваемого избрали меру пресечение в виде подписки о невыезде. Если его вина будет доказана, ему грозит до четырех лет лишения свободы.

