Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области задержали 22-летнего парня по подозрению в грабеже

В Ростовской области задержали 22-летнего парня по подозрению в грабеже
В Волгодонске Ростовской области задержали 22-летнего парня по подозрению в грабеже. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

Известно, что заявление в полицию поступило от местной жительницы. Она рассказала, что неизвестный грабитель посреди улицы вырвал у нее из рук сумку и убежал. По словам женщины, в сумке были документы и деньги.

Ориентировки с приметами подозреваемого получили сотрудники патрульно-постовой службы. Позже во время несения службы они заметили на улице человека, который внешне подходил под описание. Они задержали молодого человека доставили в отделение.

Полицейские выяснили, что задержанным был 22-летний житель Ремонтненского района. У него обнаружили украденные вещи. Все имущество передали законной владелице.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрали меру пресечение в виде подписки о невыезде. Если его вина будет доказана, ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.