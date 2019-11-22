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В Ростовской области по подозрению в грабеже задержали 18-летнего парня

В Ростовской области по подозрению в грабеже задержали 18-летнего парня
В Волгодонске Ростовской области по подозрению в грабеже задержали 18-летнего парня. Преступление случилось 21 ноября.

В полицию обратился один из жителей города. По словам потерпевшего, неизвестный подкараулил его возле дома и подбежал к нему. Он выхватил из рук мужчины телефон. С гаджетом грабитель скрылся с места преступления.

Подозреваемого задержали спустя несколько часов. Выяснилось, что это 18-летний парень. Молодого человека уже ранее судили за кражу.

В пресс-службе ГУ МВД рассказали, что на задержанного завели уголовное дело по статье «Грабеж». У него забрали похищенный гаджет, после чего вернули его владельцу.

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