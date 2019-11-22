В Ростовской области по подозрению в грабеже задержали 18-летнего парня



В Волгодонске Ростовской области по подозрению в грабеже задержали 18-летнего парня. Преступление случилось 21 ноября.



В полицию обратился один из жителей города. По словам потерпевшего, неизвестный подкараулил его возле дома и подбежал к нему. Он выхватил из рук мужчины телефон. С гаджетом грабитель скрылся с места преступления.



Подозреваемого задержали спустя несколько часов. Выяснилось, что это 18-летний парень. Молодого человека уже ранее судили за кражу.



В пресс-службе ГУ МВД рассказали, что на задержанного завели уголовное дело по статье «Грабеж». У него забрали похищенный гаджет, после чего вернули его владельцу.