Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Новочеркасске задержали 18-летнего парня по подозрению в угоне автомобиля

В Новочеркасске задержали 18-летнего парня по подозрению в угоне автомобиля
В Новочеркасске задержали 18-летнего парня по подозрению в угоне автомобиля. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Известно, что в полицию обратился житель Новочеркасска. Мужчина рассказал, что в ночь на 23 августа неизвестные похитили автомобиль «ВАЗ-2107», который он припарковал возле дома.

В тот же день полицейские задержали предполагаемого угонщика. Им оказался 18-летний местный житель. Он рассказал, что взял машину, чтобы покататься. Позже выяснилось, что молодой человек уже был судим за кражу.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Если его причастность к преступлению будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.