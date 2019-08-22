В Новочеркасске задержали 18-летнего парня по подозрению в угоне автомобиля



В Новочеркасске задержали 18-летнего парня по подозрению в угоне автомобиля. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».



Известно, что в полицию обратился житель Новочеркасска. Мужчина рассказал, что в ночь на 23 августа неизвестные похитили автомобиль «ВАЗ-2107», который он припарковал возле дома.



В тот же день полицейские задержали предполагаемого угонщика. Им оказался 18-летний местный житель. Он рассказал, что взял машину, чтобы покататься. Позже выяснилось, что молодой человек уже был судим за кражу.



В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Если его причастность к преступлению будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы.