Мёртвого мужчину нашли в реке в Азове



В реке в Азове выловили труп мужчины. Тело 39-летнего Игоря Н. из воды вытащили спасатели. Его обнаружили около 4 часов утра 5 июля.



Причиной смерти азовчанина стало утопление в воде. На теле не обнаружено следов насилия. По сообщению источника Rostov.ru, на мужчине в момент смерти была одежда. Его нашли недалеко от подвесного моста.



- По факту обнаружения тела следователи проводят проверку, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева.



Известно, что Игорь состоял на учёте в психдиспансере.