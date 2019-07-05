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Мёртвого мужчину нашли в реке в Азове

Мёртвого мужчину нашли в реке в Азове
В реке в Азове выловили труп мужчины. Тело 39-летнего Игоря Н. из воды вытащили спасатели. Его обнаружили около 4 часов утра 5 июля.

Причиной смерти азовчанина стало утопление в воде. На теле не обнаружено следов насилия. По сообщению источника Rostov.ru, на мужчине в момент смерти была одежда. Его нашли недалеко от подвесного моста.

- По факту обнаружения тела следователи проводят проверку, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева.

Известно, что Игорь состоял на учёте в психдиспансере.

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