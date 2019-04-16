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В Ростовском море выловили труп мужчины

В Ростовском море выловили труп мужчины
В Ростове обнаружено тело неизвестного мужчины. Труп нашли случайные прохожие утром 18 апреля.

Горожане заметили в Ростовском море мёртвого мужчину и позвонили в полицию.
- На месте происшествия установлено, что мужчина на вид 30-40 лет находился в воде, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Ростовской области Галина Гагалаева. - Признаков насильственной смерти, а также каких-либо телесных повреждении на теле мужчины не обнаружено.

По словам эксперта, труп находился в воде 3-5 дней. Личность погибшего устанавливается. По факту обнаружения трупа начата проверка.

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