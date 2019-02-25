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В Ростове разыскивают пропавшего три месяца назад мужчину

В Ростове разыскивают пропавшего три месяца назад мужчину
Пропавшего три месяца назад 39-летнего мужчину разыскивают в Ростове-на-Дону. О местонахождении Владимира Леоновича ничего не известно с 19 ноября.

Он может находиться в городе Щербинка Солнечногорского района Московской области или же в Ростове. Более точную территорию поисков назвать невозможно, потому что Владимир постоянно ездил на заработки в разные города.

Рост пропавшего - примерно 175 сантиметров. У него худощавое телосложение, короткие светло-русые волосы и голубые глаза.
Из особых примет: шрам над правой бровью и родинка под левым глазом. В день пропажи он был одет в тёмно-синий пуховик с капюшоном, серо-зелёные джинсы и высокие зимние ботинки чёрного цвета.

Поисковый отряд «Лиза Алерт Юг» просит добровольцев подключиться к поискам пропавшего. Если вы знаете что-то о местонахождении Владимира Леоновича, сообщите по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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