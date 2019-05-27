В Ростове пропал нуждающийся в медпомощи мужчина



Нуждающегося в медицинской помощи мужчину разыскивают в Ростове. Карен Саркисян пропал в ночь на 29 мая. Он вышел из дома и не вернулся обратно.



Чтобы скорее вернуть Карена домой, его родные обратились в поисковый отряд «Лиза Алерт Юг». Отмечается, что мужчина нуждается в медицинской помощи.



У него тёмные волосы, с проседью, и карие глаза, рост – около 175 сантиметров. В последний раз его видели в спортивном костюме тёмно-синего цвета и чёрных кожаных кроссовках.



Если вы располагаете информацией о местонахождении Карена Саркисяна, сообщите по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.