Нуждающегося в медпомощи пенсионера разыскивают в Ростовской области



В Каменске-Шахтинском Ростовской области пропал 67-летний мужчина. Уже двое суток о местонахождении Ивана Гончарова ничего неизвестно. Он вышел из своего дома 6 апреля и назад не вернулся. Семья Ивана Васильевича забеспокоилась и обратилась за помощью в поисковый отряд «Лиза Алерт».



Там сообщили, что рост Гончарова около 160 сантиметров. У него худощавое телосложение, чёрные волосы с проседью и светлые глаза.

В день пропади мужчина был одет в болоньевую куртку чёрного цвета, чёрное трико с белыми лампасами, сине-зелёную клетчатую рубашку и чёрные галоши.



Родные пропавшего отметили, что он нуждается в медицинской помощи и может быть дезориентирован.



Любую информацию о местонахождении Ивана Гончарова просят сообщать по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.