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Около недели в Ростовской области разыскивают 80-летнего мужчину

Около недели в Ростовской области разыскивают 80-летнего мужчину
Пожилого мужчину около недели разыскивают в Ростовской области. О 80-летнем Николае Капустине нет вестей с 27 июня. Он пропал в хуторе Камышеваха Аксайского района.

В поисках пенсионера участвуют добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт Юг». Они отмечают, что он может находиться в любом районе области.

Рост Николая Степановича - порядка 172 сантиметров, телосложение среднее. У мужчины седые волосы и серо-голубые глаза. Во что он одет, неизвестно.

Любую информацию о том, где может находиться Николай Капустин, просят сообщать по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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