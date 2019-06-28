Около недели в Ростовской области разыскивают 80-летнего мужчину



Пожилого мужчину около недели разыскивают в Ростовской области. О 80-летнем Николае Капустине нет вестей с 27 июня. Он пропал в хуторе Камышеваха Аксайского района.



В поисках пенсионера участвуют добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт Юг». Они отмечают, что он может находиться в любом районе области.



Рост Николая Степановича - порядка 172 сантиметров, телосложение среднее. У мужчины седые волосы и серо-голубые глаза. Во что он одет, неизвестно.



Любую информацию о том, где может находиться Николай Капустин, просят сообщать по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.