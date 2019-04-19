В Ростовской области парень украл быка



Житель донского региона украл быка. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



В отдел полиции Веселовского района пришёл местный житель и рассказал, что у него пропало животное. В ходе розыска оперативники задержали 23-летнего подозреваемого. Как оказалось, он из соседнего хутора приехал в гости к другу. Прогуливаясь по посёлку, парень наткнулся на привязанного к дереву быка. Оглядевшись и убедившись, что вокруг никого нет, он отвязал животное. Затем молодой человек увёл его и продал.



- Владельцу рогатого скота нанесён ущерб в размере 40 тысяч рублей, - отметили в ведомстве.



В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье о краже. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.