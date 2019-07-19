С помощью эвакуатора житель Ростовской области украл вагончик



В Красном Сулине молодой человек вызвал эвакуатор, чтобы украсть вагончик. Об инциденте рассказали 21 июля в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



В отдел полиции обратился местный житель и сообщил о том, что с территории его дачи пропал вагон. Через какое-то время правоохранители смогли задержать подозреваемого. Им оказался 20-летний парень из Красного Сулина. Как выяснилось, чтобы похитить вагончик, он обратился к местному эвакуаторщику. Он заверил водителя, что имущество принадлежит ему. Потом он сдал украденное в пункт приёма металлолома и выручил 20 тысяч рублей.



В донском главке добавили, что в отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о краже. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.