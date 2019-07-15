Стали известны обстоятельства смерти младенца, чей разложившийся труп нашли в Ростовской области



Появились обстоятельства смерти новорождённого ребёнка, тело которого нашли в Морозовске. Труп со следами гнилостного разложения обнаружили на заброшенной стройке в переулке Гладкова. Жуткую находку сделали 9 июля.



Подробности происшествия сообщил собственный источник Rostov.ru. Как выяснилось, мальчик появился на свет в июне. У его матери есть два ребёнка от первого брака, 26-летняя девушка сейчас проживает с другим мужчиной. Забеременев от него, она поняла, что не хочет иметь третьего ребёнка. Сожитель также не стремился становиться отцом.



Когда пришло время рожать, девушка отправилась на ближайшую стройку. Там она родила здорового мальчика. Затем она, оставив малыша на земле, ушла. Его разложившийся труп нашли спустя месяц.



Следователи нашли мать ребёнка и допросили её в качестве подозреваемой. Как ранее сообщали в СУ СКР по Ростовской области, в отношении неё возбудили уголовное дело по статье «Убийство матерью новорождённого ребёнка».