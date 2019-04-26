В Ростовской области 26-летнего парня задержали по подозрению в нападении на женщину



В Батайске Ростовской области 26-летнего парня задержали по подозрению в нападении на женщину. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».



К полицейским обратилась жительница города. Она сообщила, что неизвестный набросился на нее в подъезде. Он стал душить женщину. После этого злоумышленник забрал у нее драгоценности и телефон и скрылся.



Правоохранители задержали предполагаемого преступника. В преступлении заподозрили 26-летнего ранее судимого мужчину. После задержания его доставили в отделение.



– У мужчины изъяли часть похищенного. Вещи в ближайшее время вернут законной хозяйке, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.