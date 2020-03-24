В Ростовской области парень ограбил женщину на кладбище

В Тарасовском районе Ростовской области произошло ограбление на кладбище. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области 26 марта.



По данным полиции, в местный отдел обратилась женщина. Она рассказала, что на кладбище к ней подбежал молодой человек и выхватил сумку. Со своей добычей злоумышленник быстро скрылся. В сумке у потерпевшей были деньги, телефон и другие ценные вещи.



По подозрению в грабеже полицейские задержали 19-летнего парня. Как было установлено, перед тем, как напасть на заявительницу, он попытался ограбить другую женщину. Молодой человек также схватился за её сумку, но не смог вырвать её. Тогда он отправился на поиски новой жертвы.

- Похищенное полицейские изъяли и в скором времени передадут законной владелице, - сообщили в донском главке.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Молодой человек заключён под стражу.