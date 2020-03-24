Авторизация

Регистрация


  • USD 78.72
  • EUR 85.96
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Лента новостей

0 Версия для печати

В Ростовской области парень ограбил женщину на кладбище

В Тарасовском районе Ростовской области произошло ограбление на кладбище. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области 26 марта.

По данным полиции, в местный отдел обратилась женщина. Она рассказала, что на кладбище к ней подбежал молодой человек и выхватил сумку. Со своей добычей злоумышленник быстро скрылся. В сумке у потерпевшей были деньги, телефон и другие ценные вещи.

По подозрению в грабеже полицейские задержали 19-летнего парня. Как было установлено, перед тем, как напасть на заявительницу, он попытался ограбить другую женщину. Молодой человек также схватился за её сумку, но не смог вырвать её. Тогда он отправился на поиски новой жертвы.
- Похищенное полицейские изъяли и в скором времени передадут законной владелице, - сообщили в донском главке.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Молодой человек заключён под стражу.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.