В Ростовской области жертвами COVID-19 стали ещё 14 человек

В Ростовской области от коронавирусной инфекции скончались ещё 14 пациентов ковидных госпиталей. Об этом сообщили в региональном правительстве 22 марта.Жертвами COVID-19 стали шесть женщин от 70 до 86 лет и восемь мужчин 60-летнего - 81-летнего возрастов. У всех пациентов медики выявили разные хронические заболевания, в числе которых - и проблемы с сердечно-сосудистой системой.За весь период пандемии коронавируса на Дону число жертв нарастающим итогом достигло 3 414. В России этот показатель на сегодняшний день составил 95 391.С 21 на 22 марта специалисты зарегистрировали 240 случаев заражения. Всего инфицированных насчитывается 78 672.На Дону постепенно снимают карантинные ограничения. Это связано с улучшением эпидемиологической ситуации в регионе. Накануне губернатор Василий Голубев заявил, что планирует ввести новые ослабления. Пока на территории области разрешили посещать фуд-корты и ледовые катки в торговых центрах, проходить плановые осмотры и записываться на приёмы к врачам.