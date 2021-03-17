В ковидных госпиталях Ростовской области скончались ещё 12 пациентов

В Ростовской области от коронавирусной инфекции скончались ещё 12 пациентов ковидных госпиталей. Об этом сообщили в региональном правительстве 19 марта.Жертвами COVID-19 стали восемь женщин в возрасте от 56 до 89 лет и четыре мужчины 67-летнего - 87-летнего возрастов. По заключению патологоанатомов все умершие страдали разными хроническими заболеваниями. Одно из них - болезнь сердечно-сосудистой системы.За весь период пандемии на Дону от коронавируса скончались 3 369 человек. В России - 94 267 человек.За минувшие сутки в Ростовской области зарегистрировали 242 новых случая заражения опасным вирусом. Всего в регионе насчитывается 77 948 инфицированных. Из них 69 457 жителей смогли побороть болезнь.Напомним, на Дону постепенно снимают коронавирусные ограничения из-за снижения количества заражённых. Теперь дончанам можно посещать фуд-корты и ледовые катки в торговых центрах, записываться на приёмы к врачам, проходить плановые осмотры, смотреть фильмы в кинотеатрах заполняемостью на 80%.