В Ростовской области женщина зарезала ножом своего знакомого

На Дону женщина нанесла смертельные удары ножом своему знакомому. Трагедия случилась в Гуково 18 сентября.В день убийства 37-летняя жительница Гуково выпивала дома вместе со своим знакомым. Они начали скандалить, и в пылу злости женщина схватила нож и нанесла собутыльнику около шести ударов в область головы и туловища. От полученных травм 48-летний мужчина скончался на месте происшествия.- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области. - Женщина заключена под стражу.Если гуковчанку признают виновной, ей грозит до 15 лет тюрьмы.