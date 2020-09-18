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В Ростовской области женщина зарезала ножом своего знакомого

В Ростовской области женщина зарезала ножом своего знакомого
На Дону женщина нанесла смертельные удары ножом своему знакомому. Трагедия случилась в Гуково 18 сентября.

В день убийства 37-летняя жительница Гуково выпивала дома вместе со своим знакомым. Они начали скандалить, и в пылу злости женщина схватила нож и нанесла собутыльнику около шести ударов в область головы и туловища. От полученных травм 48-летний мужчина скончался на месте происшествия.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области. - Женщина заключена под стражу.

Если гуковчанку признают виновной, ей грозит до 15 лет тюрьмы.

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