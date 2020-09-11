В Новочеркасске женщина зарезала ножом своего бывшего мужа

В Новочеркасске женщину задержали по подозрению в убийстве бывшего мужа. Трагедия произошла 12 сентября в доме задержанной.Как стало известно, 53-летняя горожанка пригласила бывшего супруга домой. Экс-возлюбленные решили выпить. Во время пьянки они стали выяснять отношения. В ходе перепалки женщина схватила кухонный нож и нанесла им несколько ударов в грудь бывшему супругу. От полученных повреждений он скончался на месте ЧП.- В настоящее время подозреваемая задержана, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области. - В отношении нее судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Расследование убийства продолжается.