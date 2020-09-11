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В Новочеркасске женщина зарезала ножом своего бывшего мужа

В Новочеркасске женщина зарезала ножом своего бывшего мужа
В Новочеркасске женщину задержали по подозрению в убийстве бывшего мужа. Трагедия произошла 12 сентября в доме задержанной.

Как стало известно, 53-летняя горожанка пригласила бывшего супруга домой. Экс-возлюбленные решили выпить. Во время пьянки они стали выяснять отношения. В ходе перепалки женщина схватила кухонный нож и нанесла им несколько ударов в грудь бывшему супругу. От полученных повреждений он скончался на месте ЧП.

- В настоящее время подозреваемая задержана, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области. - В отношении нее судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование убийства продолжается.

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