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В Ростовской области 60-летняя женщина подозревается в убийстве мужа

В Ростовской области 60-летняя женщина подозревается в убийстве мужа
Фото: Sheksna.all-rf.com

Жительница Батайска подозревается в убийстве мужа. В отношении 60-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Об этом сообщили в следственном управлении Ростовской области 15 июля.

По версии следствия, в субботу, 13 июля, между батайчанкой и её 61-летним супругом произошла ссора. Во время скандала женщина ударила кухонным ножом мужа в грудь. От полученной травмы мужчина скончался.
- По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева, подозреваемая помещена под стражу.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается, выполняются следственные действия.

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