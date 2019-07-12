В Ростовской области 60-летняя женщина подозревается в убийстве мужа



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Жительница Батайска подозревается в убийстве мужа. В отношении 60-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Об этом сообщили в следственном управлении Ростовской области 15 июля.



По версии следствия, в субботу, 13 июля, между батайчанкой и её 61-летним супругом произошла ссора. Во время скандала женщина ударила кухонным ножом мужа в грудь. От полученной травмы мужчина скончался.

- По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева, подозреваемая помещена под стражу.



В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается, выполняются следственные действия.