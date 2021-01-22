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В Ростовской области женщина пострадала в ДТП, врезавшись на иномарке в дерево

В Ростовской области женщина пострадала в ДТП, врезавшись на иномарке в дерево
На трассе в Азовском районе 34-летняя женщина пострадала в ДТП. Об аварии 24 января на трассе Кулешовка - Высочино рассказал инспектор БДД ОГИБДД МО МВД России «Азовский» Геннадий Правдюков.

По предварительной информации, женщина-водитель автомобиля «Тойота ВВ» не справилась с управлением. Вылетев с трассы, она угодила в кювет и врезалась в дерево. К сожалению, травм ей избежать не удалось. С повреждениями пострадавшую доставили в больницу.

- По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, - сообщил Геннадий Правдюков.

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